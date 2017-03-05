Неманья Пейчинович: Задача «Локомотива» - первая четверка

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о задачах клуба на сезон.

- Сейчас все наши мысли только об РФПЛ. Нужно шаг за шагом идти к нашей цели. Никто не снимает задач и по успешному выступлению в чемпионате России. Наша главная задача - это первые четыре места.

Уверен, новички команды быстро адаптируются в нашем коллективе. Это достаточно известные футболисты, игроки высокого уровня. Надеюсь, они сумеют проявить свои лучшие качества и помочь «Локомотиву» в оставшейся части сезона, - цитируют Пейчиновича «Известия».

Напомним, что после 17 туров «Локомотив» занимает 10-е место в чемпионате России, в активе команды 23 очка. Сегодня железнодорожники проведут матч против «Крыльев Советов», встреча начнется в 14:00 и пройдет в Уфе.