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Неманья Пейчинович: Задача «Локомотива» - первая четверка

Источник:  «Известия»Комментарии

Защитник «Локомотива» Неманья Пейчинович рассказал о задачах клуба на сезон.

- Сейчас все наши мысли только об РФПЛ. Нужно шаг за шагом идти к нашей цели. Никто не снимает задач и по успешному выступлению в чемпионате России. Наша главная задача - это первые четыре места.

 Уверен, новички команды быстро адаптируются в нашем коллективе. Это достаточно известные футболисты, игроки высокого уровня. Надеюсь, они сумеют проявить свои лучшие качества и помочь «Локомотиву» в оставшейся части сезона, - цитируют Пейчиновича «Известия».

Напомним, что после 17 туров «Локомотив» занимает 10-е место в чемпионате России, в активе команды 23 очка. Сегодня железнодорожники проведут матч против «Крыльев Советов», встреча начнется в 14:00 и пройдет в Уфе.

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Место и дата

05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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