Константин Генич: ЦСКА и «Зенит» в следующих матчах покажут совсем другой футбол

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» (0:0).

- Многие скажут: «скукота», «не интересно», «играли без искры». Возможно. Но мне матч очень понравился, исходя из тактических нюансов, новой армейской модели и решений Луческу, которые он попытался применить в концовке.

Конечно, на выходе 0:0 в пользу конкурентов. Теперь интересно, удастся ли «Спартаку» воспользоваться этим шансом в Краснодаре.

Но ЦСКА и «Зенит» в следующих матчах покажут совсем другой футбол. Все-таки сегодня слишком многое стояло на кону. Важное противостояние, встречались соседи по таблице, рисковать никто не хотел – поэтому обе команды осторожничали, - написал Генич в своей колонке на «Матч ТВ».

Напомним, что встреча завершилась нулевой ничьей. После 18 туров «Зенит» набрал 36 очков и идет на второй строчке, ЦСКА с 33 баллами замыкает тройку.