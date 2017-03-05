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Константин Генич: ЦСКА и «Зенит» в следующих матчах покажут совсем другой футбол

Источник:  Телеканал «Матч ТВ»Комментарии

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич прокомментировал результат матча 18-го тура РФПЛ ЦСКА - «Зенит» (0:0).

- Многие скажут: «скукота», «не интересно», «играли без искры». Возможно. Но мне матч очень понравился, исходя из тактических нюансов, новой армейской модели и решений Луческу, которые он попытался применить в концовке.

Конечно, на выходе 0:0 в пользу конкурентов. Теперь интересно, удастся ли «Спартаку» воспользоваться этим шансом в Краснодаре.

Но ЦСКА и «Зенит» в следующих матчах покажут совсем другой футбол. Все-таки сегодня слишком многое стояло на кону. Важное противостояние, встречались соседи по таблице, рисковать никто не хотел – поэтому обе команды осторожничали, - написал Генич в своей колонке на «Матч ТВ». 

Напомним, что встреча завершилась нулевой ничьей. После 18 туров «Зенит» набрал 36 очков и идет на второй строчке, ЦСКА с 33 баллами замыкает тройку.  

Матч

ЦСКА - Зенит - 0:0

Состав

ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Васин, Фернандес, Березуцкий А., Щенников (Тошич, 90), Ионов (Витиньо, 68), Вернблум, Дзагоев, Головин, Оланаре (Натхо, 74)

Зенит: Лодыгин, Анюков (Шатов, 83), Нету, Кришито, Жулиано, Данни (Молло, 82), Жирков, Маурисио (Эрнани, 80), Хави Гарсия, Кокорин, Дзюба

Предупреждения:

Головин, 29; Березуцкий А., 36; Вернблум, 65 - Хави Гарсия, 65; Жирков, 90

Удаления:

Вернблум, 70 - нет

Судья:

Александр Егоров (Россия)

Место и дата

04 марта 16:30, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция

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