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Надаль проиграл Куэрри в финале турнира в Акапулько

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл американцу Сэму Куэрри в финале турнира в Акапулько.

Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу представителя США. Теннисисты провели на корте1 час 35 минут.

Для 29-летнего Куэрри этот титул стал девятым в карьере на турнирах АТР в одиночном разряде.  

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP

Призовой фонд 1 491 310 долларов

Открытые корты, хард

Одиночный разряд

Мужчины 

Финал

Матч

Куэрри С. (США) - Надаль Р. (Испания) - 6:3, 7:6

Место и дата

05 марта 06:00, , Онлайн-трансляция

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