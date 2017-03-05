Надаль проиграл Куэрри в финале турнира в Акапулько
Испанский теннисист Рафаэль Надаль проиграл американцу Сэму Куэрри в финале турнира в Акапулько.
Встреча завершилась со счетом 6:3, 7:6 (7:3) в пользу представителя США. Теннисисты провели на корте1 час 35 минут.
Для 29-летнего Куэрри этот титул стал девятым в карьере на турнирах АТР в одиночном разряде.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP
Призовой фонд 1 491 310 долларов
Открытые корты, хард
Одиночный разряд
Мужчины
Финал
Матч
Куэрри С. (США) - Надаль Р. (Испания) - 6:3, 7:6
Место и дата
05 марта 06:00, , Онлайн-трансляция
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