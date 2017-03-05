Родионова и Юрак выиграли турнир в Акапулько в парах
Австралийка Анастасия Родионова и хорватка Дария Юрак стали победительницами турнира в мексиканском Акапулько в парном разряде.
В финале девушки обыграли парагвайку Веронику Сепеде Ройг и Мариану Дуке Мариньо из Колумбии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.
Для Родионовой этот парный титул WTA стал 11-м в карьере, для Юрак - четвертым.
Акапулько (Мексика)
Турнир ATP
Призовой фонд 1 491 310 долларов
Открытые корты, хард
Парный разряд
Женщины
Финал
Анастасия Родионова/Дария Юрак (Австралия/Хорватия) - Вероника Сепеде Ройг/Мариана Дуке Мариньо (Парагвай/Колумбия) - 6:3, 6:2
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