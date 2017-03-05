Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Краснодар- : -Спартак
Футбол  Урал- : -Амкар
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Терек- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Родионова и Юрак выиграли турнир в Акапулько в парах

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Австралийка Анастасия Родионова и хорватка Дария Юрак стали победительницами турнира в мексиканском Акапулько в парном разряде.

В финале девушки обыграли парагвайку Веронику Сепеде Ройг и Мариану Дуке Мариньо из Колумбии со счетом 6:3, 6:2. Встреча продолжалась 1 час 16 минут.

Для Родионовой этот парный титул WTA стал 11-м в карьере, для Юрак - четвертым.

Акапулько (Мексика)

Турнир ATP

Призовой фонд 1 491 310 долларов

Открытые корты, хард

Парный разряд

Женщины 

Финал

Анастасия Родионова/Дария Юрак (Австралия/Хорватия) - Вероника Сепеде Ройг/Мариана Дуке Мариньо (Парагвай/Колумбия) - 6:3, 6:2 

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Цуренко стала победительницей турнира в АкапулькоУкраинка Леся Цуренко стала победительницей теннисного турнира в мексиканском Акапулько.Цуренко и Младенович вышли в финал турнира в АкапулькоСтали известны финалисты турнира WTA Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько.Младенович и Цуренко вышли в полуфинал турнира в АкапулькоОпределились полуфиналисты турнира WTA Abierto Mexicano TELCEL в Акапулько.Шамиль Тарпищев: Думаю, Шарапова получит wild card на Roland GarrosПрезидент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев считает, что бывшая первая ракетка мира Мария Шарапова получил wild card на турнире «Большого шлема» Roland Garros в Париже.Представитель Федерации тенниса Франции: Не могу сказать, получит ли Шарапова wild cardПредставитель Федерации тенниса Франции (FFT) Николя Беделен высказался о возможном участии российской теннисистки Марии Шараповой в «Ролан Гаррос», отметив, что окончательное решение будет принято в мае.Калинская выбыла из борьбы на турнире в Куала-Лумпуре173-я ракетка мира Анна Калинская завершила выступление на турнире WTA Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпуре.Моника Пуиг: Моя цель – играть лучше с каждым матчем и не чувствовать напряжения42-я ракетка мира Моника Пуиг рассказала о победе над Даниэлой Хантуховой из Словакии (6:4, 6:4) во втором круге турнира Abierto Mexicano Telcel в Акапулько.Свитолина снялась с турнира в Куала-ЛумпуреДесятая ракетка мира Элина Свитолина снялась с турнира Alya WTA Malaysian Open в Куала-Лумпуре, на котором она была посеяна под первым номером.Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работатьПервая ракетка мира Энди Маррэй полагает, что теннисистам, отбывшим дисквалификацию за применение допинга, не нужно помогать набирать рейтинг после возвращения в тур.Шарапова получила wild card в РимеРоссийская теннисистка Мария Шарапова получила wild card на турнире Internazionali BNL D'Italia в Риме, сообщили организаторы в твиттере.Калинская обыграла Гарсию на старте турнира в Куала-ЛумпуреРоссийская теннисистка Анна Калинская взяла верх над француженку Каролин Гарсией в первом круге турнира в Куала-Лумпуре (Малайзия), призовой фонд которого превышает 225 тысяч долларов.Шарапова на «Оскаре». Итоги теннисной неделиШарапова на «Оскаре». Итоги теннисной неделиОбзор теннисной недели – от «Советского спорта».Кузнецова сохранила восьмое место в рейтинге WTAНа официальном сайте WTA опубликован обновленный рейтинг.Бабош обыграла Шафаржову и стала победительницей турнира в БудапештеФинальный матч турнира WTA в Будапеште (Венгрия) между венгеркой Тимее Бабош и чешкой Люси Шафаржовой завершился победой венгерской теннисистки. Итоговый счет матча - 6:7 (4:7), 6:4, 6:3 в пользу Бабош.Калинская обыграла Якупович в финале квалификации турнира в Куала-ЛумпуреРоссийская теннисистка Анна Калинская в финале квалификации турнира в Куала-Лумпуре взяла верх над Далилой Якупович.Свитолина обыграла Возняцки и стала победительницей турнира в ДубаеФинальный матч турнира WTA в Дубае (ОАЭ) между украинкой Элиной Свитолиной и датчанкой Каролин Возняцки завершился победой украинской теннисистки. Итоговый счет матча - 6:4, 6:2.Кербер и Возняцки вышли в полуфинал в ДубаеВторая ракетка мира Анжелик Кербер одержала победу над Аной Конюх из Хорватии (6:3, 6:2) в четвертьфинале турнира WTA Dubai Duty Free Tennis Championship в Дубае.Хромачева уступила Викмайер во втором круге турнира в БудапештеРоссийская теннисистка Ирина Хромачева проиграла бельгийке Янине Викмайер во втором круге турнира в Будапеште.Веснина и Макарова вышли в полуфинал турнира в Дубае в парном разрядеРоссийские теннисистки Елена Веснина и Екатерина Макарова в рамках четвертьфинала турнира в Дубае в парном разряде обыграли Габриэлу Дабровски из Канады и представительницу Латвии Елену Остапенко.Агнешка Радванска: Шарапова будет очень опасной соперницей после возвращенияПольская теннисистка Агнешка Радванска считает, что россиянка Мария Шарапова будет опасной соперницей сразу после возвращения.
Главные новости
Биатлон
КМ. Пхенчхан. Женская эстафета. Онлайн
Футбол
Алексей Зуев: Как и все болельщики «Спартака», жду заветной победы в чемпионате
Футбол
Роман Бабаев: Ждем решение УЕФА по делу Еременко без особого оптимизма
Теннис
Надаль проиграл Куэрри в финале турнира в Акапулько
Футбол
Константин Генич: ЦСКА и «Зенит» в следующих матчах покажут совсем другой футбол
Бокс
Кит Турман раздельным решением судей победил Дэнни Гарсию
Хоккей
«Вашингтон» обыграл «Филадельфию», благодаря шайбе Орлова и передачи Овечкина
Хоккей
15 сэйвов Худобина помогли «Бостону» обыграть «Нью-Джерси»
Хоккей
«Тампа» обыграла «Баффало», Василевский признан первой звездой встречи
Бокс
Белью победил Хэя техническим нокаутом в 11-м раунде (видео)
все новости
Анастасия Родионова
Анастасия Родионовавсе новости
WTA Tour
WTA Tour