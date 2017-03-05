Родионова и Юрак выиграли турнир в Акапулько в парах

Энди Маррэй: Не уверен в том, что Шарапова должна получать wild card на Уимблдон. После дисквалификации нужно больше работать

Первая ракетка мира Энди Маррэй полагает, что теннисистам, отбывшим дисквалификацию за применение допинга, не нужно помогать набирать рейтинг после возвращения в тур.