Роман Бабаев: Ждем решение УЕФА по делу Еременко без особого оптимизма

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал, с каким настроением ждет решение УЕФА по апелляции полузащитника Романа Еременко по делу об употреблении допинга.

- Решение ожидаем в понедельник, но без особого оптимизма. По заседанию понять ничего невозможно - как при вынесении решения, так и сейчас. Конечно, надеемся на лучшее, но, зная практику, не очень большой оптимизм, - сказал Бабаев ТАСС.

Напомним, Еременко подал апелляцию на двухлетнюю дисквалификацию за положительный результат допинг-теста, который был сдан в сентябре после матча Лиги чемпионов с «Байером». В организме 29-летнего финна были обнаружены кокаин и его метаболиты.

Решение о дисквалификации Еременко было вынесено 18 ноября 2016 года.