Александр Бубнов: «Амкар» - очень неуступчивый соперник, не исключаю ничьей в матче с «Уралом»
Футбольный эксперт Александр Бубнов сделал прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Урал» - «Амкар».
- Если не брать очки на своем поле, то из низов можно не выбраться. «Урал» пробился в полуфинал Кубка России, продемонстрировав характер, функциональную готовность, получив заряд положительных эмоций. Впрочем, «Амкар» - очень неуступчивый соперник, потому не исключаю ничьей. Прогноз - 1:0 в пользу «Амкара», - цитирует Бубнова Sportbox.
Напомним, что после 17 туров «Урал» занимает 14-е место в РФПЛ, «Амкар» располагается на седьмой строчке.
Встреча состоится сегодня в 11:30 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию матча.
Матч
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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