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Крылов может весной провести бой с Мальдонадо в Fight Nights

Источник:  Информационное Агенство России ТАССКомментарии

Боец ММА Никита Крылов и бразилец Фабио Мальдонадо весной могут провести бой в России в рамках организации Fight Nights.

- Этот бой может пройти весной, - сказали ТАСС в пресс-службе организации. Эту информацию подтвердил генеральный продюсер Fight Nights Камил Гаджиев.

Ранее Крылов не стал продлевать контракт с Абсолютным бойцовский чемпионатом (UFC).  Крылов (21-5 MMA, 9-3 UFC) был исключен из рейтинга организации. В последнем своем поединке в конце прошлого года на UFC 206 Крылов уступил латышу Мише Циркунову, а до этого одержал пять побед подряд.

В активе 36-летнего Мальдонадо 22 победы и 11 поражений в ММА.

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