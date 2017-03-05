Алексей Зуев: Как и все болельщики «Спартака», жду заветной победы в чемпионате

Экс-вратарь «Спартака» Алексей Зуев рассказал, чего ждет от «Спартака» в игре с «Краснодаром» и весной вообще.

- Как и все болельщики, жду заветной победы «Спартака» в чемпионате. Надеюсь, порадуемся ей. Мне понравилось, как «Спартак» играл в последнем контрольном матче (с норвежским «Согндалем», 4:1 – Прим. ред.). Да, там и молодежи дали поиграть, но все ребята хорошо двигались, видно, что появляется необходимая свежесть, - сказал Алексей Зуев корреспонденту «Советского спорта».

- Что касается «Краснодара», надеюсь, команда много сил отдала в игре с «Уралом» на Кубок. С другой стороны, им надо реабилитироваться перед своими болельщиками. Но «Спартаку» отступать неуда. Надо брать очки и становиться еще более уверенными в себе, - добавил Зуев.