Мартен Фуркад: Хотелось бы стать знаменосцем, но есть ведь еще и соревнования

11-кратный чемпион мира по биатлону Мартен Фуркад может стать знаменосцем сборной Франции на зимних Олимпийских играх в 2018 году.

- Это большая честь (нести знамя – прим. ред.), в таком качестве я еще не выступал, - заявил газете L’Equipe французский биатлонист Мартен Фуркад. - Хотелось бы, но есть ведь еще и соревнования, это может помешать. В Сочи я отказался (быть знаменосцем – прим. ред.) по объективным причинам. Тут важно, сколько времени пройдет между церемонией открытия и гонками (два дня – прим. ред.). Провести на ногах почти целый день перед такими трудными соревнованиями - не самое удачное решение. Поэтому и сомнения. А так я – «за», нет никаких суеверий по этому поводу. Ведь Тедди (Ринер, дзюдоист сборной Франции в категории свыше 100 кг. – прим. ред.) нес знамя в Рио, а потом сами знаете, что произошло (выиграл золото – прим. ред.).