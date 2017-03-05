Александр Бубнов: Состав «Локомотива» опытнее и сыграннее, ставлю на победу железнодорожников в матче с «Крыльями»

Футбольный эксперт Александр Бубнов сделала прогноз на матч 18-го тура РФПЛ «Крылья Советов» - «Локомотив».

- Делаю выбор в пользу номинальных гостей по причине переноса матча в Уфу. Да и в целом состав «Локомотива» опытнее, сыграннее, а задачи попадания в Лигу Европы никто не снимал. Должна пойти на пользу и практика, полученная в рамках успешного по результату кубкового противостояния с «Тосно». Победа «Локомотива» со счетом 1:0, - цитирует Бубнова Sportbox.

Напомним, что после 17 туров «Локомотив» занимает 10-е место в чемпионате России, «Крылья советов» находятся на 123-й строчке. Матч состоится сегодня в 14:00 в Уфе.