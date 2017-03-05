Вудли победил Томпсона, Оверим нокаутировал Ханта на турнире UFC 209
Минувшей ночью в Лас-Вегасе состоялся турнир UFC 209.
Первым поединком основного карда стала встреча тяжеловесов Алистара Оверима и Марка Ханта.
Это был второй поединок между этими соперниками, в 2008 году Оверим одержал победу в первом же раунде.
Сегодня бой продлился почти три раунда. Развязкапроизошла, когда Оверим сумел нанести сопернику удар коленом в голову. После голландец нанес ещё один удар, добив оппонента.
Чемпион UFC в полусреднем весе Тайрон Вудли сумел защитить свое звание в поединке со Стивеном Томпсоном (47-47, 48-47, 48-47 на картах судей).
Это был уже второй бой между соперниками, в ноябре минувшего года их встреча завершилась вничью.
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