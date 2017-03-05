«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»

Председатель правления «Баварии» Карл-Хайнц Румменигге заявил о том, что клуб надеется сохранить в своих рядах французского вингера Кингсли Комана.

- Опция выкупа контракта Комана действует до 30 апреля. У игрока были некоторые трудности после Евро-2016, однако в последнее время он вернулся на свой привычный уровень. Скорее всего, мы используем опцию выкупа, - заявил Румменигге.

Напомним, Кингсли Коман играет за «Баварию» на правах аренды с 2015 года. По условиям соглашения, мюнхенцы могут выкупить игрока за 21 миллион евро.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник провёл 11 матчей в бундеслиге и забил два мяча.



