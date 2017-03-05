Ефимова победила на 50-метровке брассом на Открытом чемпионате в Австралии
Россиянка Юлия Ефимова одержала очередную победу на Открытом чемпионате штата Новый Южный Уэльс по плаванию. Спортсменка показала лучшее время на дистанции 50 м брассом.
Ефимова преодолела дистанцию за 30,61 секунды. Второе место заняла австралийка Джорджия Бол (31,22), бронза у еще одной представительницы Австралии Джессики Хансен (31,64).
Добавим, что россиянка на этом турнире ранее победила на дистанциях 100 м и 200 м брассом.
Открытый чемпионат Нового Южного Уэльса
Сидней (Австралия)
Женщины
Брасс, 50 м.
1. Юлия Ефимова (Россия) – 30,61
2. Джорджия Бол (Австралия) - 31,22
3. Джессика Хансен (Австралия) - 31,64
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