Татьяна Акимова: Гонка далась тяжело, особенно последний круг

Российская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Корее.

- Почему бежала первый этап? В прошлом году часто приходилось это делать, но расставляли нас тренеры. Они ничего не объясняли. Гонка далась тяжело, особенно последний круг. В спринте и пасьюте были силы. Не думаю, что нужно было пропускать корейский этап, - цитирует Акимову официальный сайт «Матч ТВ».

Россиянка Акимова передала эстафету Светлане Мироновой с отставанием в 29 секунд. Первый огневой рубеж Татьяна прошла «на ноль», на втором допустила два промаха.