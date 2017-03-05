Евгений Ловчев: Думаю, «Спартак» «Краснодару» не проиграет

Обозреватель «Советского спорта» считает, что в сегодняшнем матче с «Краснодаром» «Спартак» не проиграет.

- «Краснодар» в первые минуты с «Уралом» на Кубок России сильно смотрелся в нападении. Но со «Спартаком» они будут осторожничать, вперед не побегут. Все-таки три гола от «Урала» – это слишком. Жду осторожного футбола. Что для «Спартака», кстати, хорошо. У них игра после сборов еще не устоявшаяся. Думаю, «Спартак» не проиграет – будет ничья или минимальная победа, - сказал Евгений Ловчев.

Напомним, матч «Краснодар» - «Спартак» начнется сегодня в 16.30 (мск). «Советский спорт» будет вести текстовую трансляцию встречи.