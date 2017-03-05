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Луис Энрике: Противостояние с «ПСЖ» проиграно «Барселоной» уже в первом матче, нам нужно много удачи

Источник:  Goal.comКомментарии

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен в том, что помочь команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов может только чудо.

- «ПСЖ» будет сильнее прессинговать нас и не будет обороняться, как «Сельта». Но у нас есть уверенность. Противостояние проиграно в первом матче, но при большой удаче можно все исправить. Будем стремиться к этому вплоть до последней минуты.

Болельщики поддерживают команду, о чем и дают понять игрокам. Я никогда не видел, что мои футболисты не выкладываются.

Именно поэтому в клубе верят в успех и в возможный камбэк – почему нет?, – заявил Луис Энрике.

Ранее стало известно, что главный тренер «Барселоны» покинет команду по окончании сезона.

В первом матче «ПСЖ» на своем поле обыграл каталонцев со счетом 4:0. Ответный матч состоится 8 марта на «Камп Ноу».


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Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
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