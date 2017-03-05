Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Биатлон  Эстафета. Женщины
Биатлон  Эстафета. Мужчины
Футбол  Краснодар- : -Спартак
Футбол  Урал1 : 0Амкар
Футбол  Крылья Советов- : -Локомотив
Футбол  Терек- : -Уфа
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

Сборная Германии без Дальмайер выиграла эстафету в Пхенчхане, россиянки - 12-е

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Женская сборная Германии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Пхенчхане. 

Немецкий тренерский штаб не включил в заявку на этот старт семикратную чемпионку мира Лауру Дальмайер, ранее выигравшую в Пхенчхане спринт и гонку преследования. 23-летней спортсменке был предоставлен отдых. 

Тем не менее, сборная Германии одержала уверенную победу, которой не помешал даже штрафной круг, на который ушла бывшая лыжница Дениз Херрманн, бежавшая на третьем этапе. Отметим, что немки выиграли все классические эстафеты в текущем сезоне.

Сборную Франции на заключительном этапе подвела молодая Селия Аймонье.

В споре за другие места на пьедестале почета сборные Норвегии и Чехии сумели на последних метрах дистанции обойти шведок и итальянок.

Россиянки финишировали лишь 12-ми, проиграв победительницам почти 2 с половиной минуты. 

В 13:45 на старт эстафетной гонки в Южной Корее выйдут мужчины.

Пхенчхан (Южная Корея)

Кубок мира

Женщины. Эстафета. 4 по 6 км

1. Германия — 1:07.35,6 (1+7).
2. Норвегия +22,8 (1+11).
3. Чехия +22,9 (1+9).
4. Швеция +23,0 (0+7).
5. Италия +25,9 (0+11).
6. Франция +1.18,8 (2+12).
7. Украина +1.27,2 (0+9).
8. Канада +1.34,0 (0+7).
9. Казахстан +2.05,2 (1+9).
10. Беларусь +2.07,1 (0+8)…
12. Россия +2.21,5 (1+10).

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Татьяна Акимова: Гонка далась тяжело, особенно последний кругРоссийская биатлонистка Татьяна Акимова прокомментировала свое выступление в эстафетной гонке на этапе Кубка мира в Корее.КМ. Пхенчхан. Женская эстафета. ОнлайнСегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у женщин.Расписание трансляций Кубка мира в ПхенчханеСо 2 по 5 марта в южнокорейском Пхенчхане состоится седьмой этап Кубка мира по биатлону.КМ. Пхенчхан. Мужская эстафета. Начало текстовой трансляции в 13:45 (мск)Сегодня, 5 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане пройдет эстафетная гонка у мужчин.Рикко Гросс: Мы можем надеяться на лучшее в эстафетеСтарший тренер сборной России по биатлону Рикко Гросс сказал, что выступление россиян в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея) настраивает на оптимистичный лад перед эстафетой.Анфиса Резцова: Дальмайер олимпийская трасса никак не помешала. Сборная России - печаль, растянувшаяся на весь сезонТрехкратная олимпийская чемпионка Анфиса Резцова подвергла критике результаты женской сборной России по биатлону.Антон Шипулин: Хочу поздравить Фуркада с победой в общем зачете Кубка мираРоссийский биатлонист Антон Шипулин поздравил француза Мартена Фуркада с завоеванием Большого хрустального глобуса в текущем сезоне.Невероятная погоня! Шипулин завоевал серебро в гонке преследованияНевероятная погоня! Шипулин завоевал серебро в гонке преследованияПобедил – француз Мартен Фуркад, это его 12-я победа в сезоне, что является повторением рекорда Уле-Айнара Бьорндалена.Цветков, Гараничев, Бабиков и Шипулин примут участие в эстафете в ПхенчханеСтал известен состав мужской сборной России по биатлону на эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея). Об этом сообщил главный тренер российской команды Александр Касперович.Антон Шипулин: У меня первый ноль уже не знаю за сколько сезоновРоссийский биатлонист Антон Шипулин прокомментировал второе место в гонке преследования на этапе Кубка мира в Пхенчхане.Дмитрий Васильев: Ужасное и провальное выступление российских биатлонисток может повториться на ОИ-2018Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев оценил выступление женской сборной России на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенхчане.Мартен Фуркад выиграл пасьют в Пхенчхане, Шипулин прорвался с 23-го места на второеМартен Фуркад выиграл пасьют в Пхенчхане, Шипулин прорвался с 23-го места на второеФранцуз Мартен Фуркад стал победителем гонки преследования на этапе Кубка мира в южнокорейском Пхенчхане.Ирина Услугина: Питание в Корее оставляет желать лучшего, в столовую вообще не могу ходитьРоссийская биатлонистка Ирина Услугина пожаловалась на качество питания в Пхенчхане, где в следующем году пройдут зимние Олимпийские игры.Ирина Старых: Сегодня бежалось легко, лыжи катили отменноРоссийская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала свое выступление в пасьюте на этапе Кубка мира в Пхенчхане.КМ. Пхенчхан. Гонка преследования. Мужчины. ОнлайнСегодня, 4 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане у мужчин пройдет гонка преследования.Акимова, Миронова, Старых и Услугина побегут эстафету в ПхенчханеТренерский штаб сборной России определил состав женской команды на эстафету на этапе Кубка мира в Пхенчхане (Южная Корея).Дальмайер выиграла гонку преследования в Пхенчхане, опередив Макарайнен более, чем на минутуДальмайер выиграла гонку преследования в Пхенчхане, опередив Макарайнен более, чем на минутуСемикратная чемпионка мира Лаура Дальмайер уверенно выиграла пасьют на олимпийской трассе в Пхенчхане.КМ. Пхенчхан. Гонка преследования. Женщины. ОнлайнСегодня, 4 марта в рамках седьмого этапа Кубка мира по биатлону в Пхенчхане у женщин пройдет гонка преследования.Лоуэлл Бэйли: После чемпионата мира я чувствую уверенность в себеАмериканский биатлонист Лоуэлл Бэйли поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира по биатлону в Пхенхчане (Южная Корея). Напомним, что он занял второе место.Джулиан Эберхард: Думал, что в Пхенчхане может произойти все, что угодно. Так и вышлоАвстрийский биатлонист Джулиан Эберхард поделился впечатлениями после спринта на этапе Кубка мира в Пхенхчане (Австрия). Напомним, что он занял первое место.
Главные новости
Футбол
«Урал» – «Амкар». Онлайн
Биатлон
Светлана Миронова: Самочувствие ужасное, я просто не могла бежать
MMA
Россиянин Альберт Туменов может покинуть UFC
Футбол
Зе Луиш: Я питаюсь голами
Футбол
Луис Энрике: Противостояние с «ПСЖ» проиграно «Барселоной» уже в первом матче, нам нужно много удачи
Футбол
Евгений Ловчев: Думаю, «Спартак» «Краснодару» не проиграет
Плавание
Ефимова победила на 50-метровке брассом на Открытом чемпионате в Австралии
Футбол
«Бавария» планирует выкупить Комана у «Ювентуса»
MMA
Вудли победил Томпсона, Оверим нокаутировал Ханта на турнире UFC 209
Футбол
Александр Бубнов: Состав «Локомотива» опытнее и сыграннее, ставлю на победу железнодорожников в матче с «Крыльями»
все новости
Россия
Россиякалендарьстатистика
Германия
Германиякалендарьстатистика
Лаура Дальмайер
Лаура Дальмайервсе новости
Кубок мира
Кубок миратаблицакалендарьстатистикатексты/новости