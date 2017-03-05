Сборная Германии без Дальмайер выиграла эстафету в Пхенчхане, россиянки - 12-е

Женская сборная Германии выиграла эстафетную гонку на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

Немецкий тренерский штаб не включил в заявку на этот старт семикратную чемпионку мира Лауру Дальмайер, ранее выигравшую в Пхенчхане спринт и гонку преследования. 23-летней спортсменке был предоставлен отдых.

Тем не менее, сборная Германии одержала уверенную победу, которой не помешал даже штрафной круг, на который ушла бывшая лыжница Дениз Херрманн, бежавшая на третьем этапе. Отметим, что немки выиграли все классические эстафеты в текущем сезоне.

Сборную Франции на заключительном этапе подвела молодая Селия Аймонье.



В споре за другие места на пьедестале почета сборные Норвегии и Чехии сумели на последних метрах дистанции обойти шведок и итальянок.

Россиянки финишировали лишь 12-ми, проиграв победительницам почти 2 с половиной минуты.

В 13:45 на старт эстафетной гонки в Южной Корее выйдут мужчины.

Пхенчхан (Южная Корея)

Кубок мира

Женщины. Эстафета. 4 по 6 км



1. Германия — 1:07.35,6 (1+7).

2. Норвегия +22,8 (1+11).

3. Чехия +22,9 (1+9).

4. Швеция +23,0 (0+7).

5. Италия +25,9 (0+11).

6. Франция +1.18,8 (2+12).

7. Украина +1.27,2 (0+9).

8. Канада +1.34,0 (0+7).

9. Казахстан +2.05,2 (1+9).

10. Беларусь +2.07,1 (0+8)…

12. Россия +2.21,5 (1+10).