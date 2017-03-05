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Зе Луиш: Я питаюсь голами

Источник:  ФК «Спартак»Комментарии

Нападающий «Спартака» Зе Луиш рассказал, что для него значит забивать голы. 

- Вот вы сейчас поужинали лазаньей, рисом, а я питаюсь голами. И мне голы нужны для того, чтобы жить. Это моя пища, без них я не могу. И, естественно, как нападающий, я хочу забивать, забивать и забивать.  

Те ребята, которые пополнили состав «Спартака», позволяют выглядеть нам ещё лучше. Безусловно, это те футболисты, которые усилят наш состав. Понятно, что конкуренция, с одной стороны, идёт на пользу, с другой стороны, игроки начинают переживать, будут ли они играть или нет. Все хотят играть, и тот, кто сидит в запасе, недоволен. Но конкуренция — это необходимая вещь для того, чтобы был прогресс, - сказал Зе Луиш в интервью клубному телевидению. 

В текущем сезоне Зе Луиш провел за «Спартак» в РФПЛ 12 матчей, забил пять мячей и отдал пять голевых передач. 

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