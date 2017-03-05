Россиянин Альберт Туменов может покинуть UFC

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Михаил Малютин: Нужно принимать меры по сгонке веса. Случай Нурмагомедова – это звонок Боец ММА Михаил Малютин, выступающий на турнирах бойцовского клуба «Ахмат», в разговоре с корреспондентом «Советского спорта в Санкт-Петербурге» поделился мнением о ситуации с Хабибом Нурмагомедовым, который из-за последствий сгонки веса попал в больницу, а его бой с Тони Фергюсоном был отменен.

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Фергюсон отказался от замены Нургмагомедова на турнире UFC из-за потери в гонораре Американский боец ММА Тони Фергюсон объяснил свой отказ от замены соперника в отмененном бою с россиянином Хабибом Нурмагомедовым тем, что ему предложили меньший гонорар.

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Отмена боя Нурмагомедов – Фергюсон и дубль Малкина в 700-м матче. Главные новости утра «Советский спорт» предлагает вам начать день с главных новостей утра субботы.

Хабиб Нурмагомедов: Не могу гарантировать или выполнять то, что от меня не зависит Российский боец смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов, попавший в больницу за три часа до взвешивания в преддверии поединка с Тони Фергюсоном, поблагодарил болельщиков за поддержку.

Алексей Олейник: Отмена боя с Фергюсоном не повлияет на карьеру Нурмагомедова в UFC Российский боец UFC Алексей Олейник прокомментировал отмену боя Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона. Он считает, что этот случай не повлияет на карьеру его соотечественника.

Отец Нурмагомедова: Решение отменить бой Хабиба – правильное нельзя рисковать здоровьем Отец и тренер российского бойца UFC Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов прокомментировал отмену боя своего сына против американца Тони Фергюсона. Он считает, что это правильное решение.

Тони Фергюсон: Молюсь за твое здоровье, Хабиб Американский боец UFC Тони Фергюсон прокомментировал отмену боя с Хабибом Нурмагомедовым. Он пожелал здоровья россиянину.

Менеджер Нурмагомедова: Самое главное сейчас — это здоровье Хабиба Менеджер российского бойца ММА Хабиба Нурмагомедова прокомментировал отмену боя с американцем Тони Фергюсоном.

«США и без боя победили Россию». Американцы об отмененном бое Нурмагомедова Как уже писал «Советский спорт», поединок Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона на турнире UFC 209 отменен.

Бой Нурмагомедов — Фергюсон не состоится Бой за временный пояс UFC в легком весе между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном не состоится. Об этом сообщили на церемонии раннего взвешивания.