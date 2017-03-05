Россиянин Альберт Туменов может покинуть UFC
Российский боец смешанного стиля Альберт Туменов, который выступает в полусреднем дивизионе UFC, может покинуть организацию.
По словам Туменову, промоушен предложил ему контракт на невыгодных для него условиях.
Напомним, что за свою профессиональную карьеру Альберт провел 21 поединок, в которых одержал 17 победи и потерпел четыре поражения. Два последних боя в UFC он проиграл Гуннару Нельсону и Леону Эдвардсу.
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