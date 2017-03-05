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Светлана Миронова: Самочувствие ужасное, я просто не могла бежать

Источник:  Телеканал «МАТЧ ТВ»Комментарии

Российская биатлонистка Светлана Миронова прокомментировала свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

- Абсолютно не справилась со стрельбой. И так самочувствие плохое, еще и на круг зашла. Настроение было неплохое, а вот самочувствие просто ужасное, просто не могла бежать. Почему не поставили на гонку Слепцову? Она тоже плохо себя чувствует, - рассказала Миронова.

Напомним, сборная России заняла лишь 12-е место в сегодняшней гонке. Победу одержала сборная Германии, в составе которой не бежала лидер команды Лаура Дальмайер.

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