Заварзина выиграла зачет Кубка мира в параллельном гигантском слаломе
Российская сноубордистка Алена Заварзина завоевала малый Хрустальный глобус в параллельном гигантском слаломе в зачете Кубка мира.
По итогам шести этапов россиянка набрала 3900 баллов. Ближайшая преследовательница Заварзиной швейцарка Патриция Куммер набрала 3460 очков и заняла второе место в общем зачете.
Тройку замкнула представительница Чехии Эстер Ледецкая.
Напомним, что 27-летняя Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и чемпионкой мира в 2011 году.
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