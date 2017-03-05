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Заварзина выиграла зачет Кубка мира в параллельном гигантском слаломе

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российская сноубордистка Алена Заварзина завоевала малый Хрустальный глобус в параллельном гигантском слаломе в зачете Кубка мира.

По итогам шести этапов россиянка набрала 3900 баллов. Ближайшая преследовательница Заварзиной швейцарка Патриция Куммер набрала 3460 очков и заняла второе место в общем зачете.

Тройку замкнула представительница Чехии Эстер Ледецкая.

Напомним, что 27-летняя Заварзина является бронзовым призером Олимпийских игр в Сочи и чемпионкой мира в 2011 году.  

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