Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком»
Сегодня лидер чемпионата России по футболу «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» в матче 18-го тура чемпионата России.
Букмекеры считают хозяев поля фаворитами данного противостояния.
Средний коэффициент на победу «Краснодара» составляет 2,40. На «Спартак» можно поставить с коэффициентом 3,05. Котировки на ничью - 3,30.
Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка. Участник 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» идет на шестом месте.
Матч
Судья:
Владислав Безбородов (Россия)
Место и дата
05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция
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