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Букмекеры считают «Краснодар» фаворитом в матче со «Спартаком»

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Сегодня лидер чемпионата России по футболу «Спартак» на выезде сыграет с «Краснодаром» в матче 18-го тура чемпионата России. 

Букмекеры считают хозяев поля фаворитами данного противостояния.

Средний коэффициент на победу «Краснодара» составляет 2,40. На «Спартак» можно поставить с коэффициентом 3,05. Котировки на ничью - 3,30.

Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка. Участник 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» идет на шестом месте.

Матч

Краснодар - Спартак

Судья:

Владислав Безбородов (Россия)

Место и дата

05 марта 16:30, Стадион ФК «Краснодар», Текстовая трансляция


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Дмитрий Спирин
Дмитрий СпиринЗадай вопрос
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