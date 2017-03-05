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Тони Фергюсон: Макгрегор, ты следующий!

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Американский боец ММА Конор Макгрегор вызвал на бой ирландца Конора Макгрегора. 

«Конор, ты следующий!», - написал Фергюсон в своем твиттере.

Напомним, на турнире UFC 209 в Лас-Вегасе, который состоялся минувшей ночью, Тони Фергюсон должен был сразиться с россиянином Хабибом Нурмагомедовым. Однако бой был отменен после того как Хабиб был госпитализирован. Он не смог сбросить вес, чтобы вписаться в лимит категории.

Конор Макгрегор - самый популярный и кассовый боец современного ММА. В последнее время идут переговоры об организации его поединка по правилам бокса с Флойдом Мэйвезером-младшим.

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