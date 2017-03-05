Сергей Герасимец: У меня большие сомнения в том, что «Зенит» сможет догнать «Спартак»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец поделился мнением о матче 18-го тура РФПЛ против ЦСКА (0:0).

– На мой взгляд, получилась абсолютно закономерная и боевая, но в то же время бесцветная ничья, потому что в большей степени игра проходила без голевых моментов. Получилось тактическое соперничество: ЦСКА с первых минут закрылся, а «Зенит» так и не смог взломать эту оборону, создав минимальное количество опасных моментов. Только после удаления Вернблума преимущество петербуржцев стало подавляющим, но сине-бело-голубые не смогли воспользоваться численным большинством.

Борьба за чемпионство сейчас в большей степени зависит не от «Зенита», а от «Спартака». Пока отрыв 4 очка. Если «Спартак» обыграет «Краснодар», будет уже 7 очков. Отыграть такой гандикап петербуржцам будет очень сложно. На мой взгляд, сине-бело-голубым не хватает стабильности и запаса прочности, так что у меня большие сомнения в том, что «Зенит» сможет догнать «Спартак», – цитирует Герасимца «Общественный контроль».

Напомним, ЦСКА и «Зенит» завершили матч вничью - 0:0. С 70-й минуты армейцы играли в меньшинстве после удаления Понтуса Вернблума. Швед получил две желтые карточки в течение пяти минут.

Для Виктора Гончаренко это была первая игра на посту главного тренера армейцев. ЦСКА остался на третьем месте в турнирной таблице РФПЛ, имея в активе 33 очка. «Зенит» идет вторым и опережает москвичей на три очка. Сине-бело-голубые отстают от «Спартака», лидирующего в чемпионате, на четыре очка.

11 марта ЦСКА примет на «ВЭБ Арене» «Томь». «Зенит» 12 числа встретится в Перми с «Амкаром».

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