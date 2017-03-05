Президент «Урала»: С нашим подбором игроков мы не должны были так низко опуститься

Президент «Урала» Григорий Иванов взял на себя ответственность за неудачное выступление команды в первой части сезона.

- С нашим подбором игроков и с нашим составом мы не должны были так низко опуститься. Я вижу тут просчеты всех. И никогда не снимаю вины с себя. В первую очередь, наверное, я виноват. А потом уже и тренерский штаб, и селекционный отдел... Не смогли мы летом взять нужных футболистов, где-то не получался у нас быстрый переход из обороны в атаку, в защите много ляпов допустили. Да все мы много допустили ошибок. И все вместе мы будем их исправлять, стараться как можно выше быть в турнирной таблице. Но я верю в нашу команду, верю, что мы не должны так низко быть, - цитирует Иванова Znak.com.

После 17 туров «Урал» занимает 14-е место в чемпионате России, в активе команды 14 очков.