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Тони Белью: Теперь я хочу сразиться с Уайлдером

Источник:  BoxingsceneКомментарии

Чемпион мира в первом тяжелом весе по версии WBC британец Тони Белью бросил вызов американскому тяжеловесу Деонтею Уайлдеру.

- Знаете, кого я хочу проучить следующим? Деонтея Уайлдера. «Бронзовый бомбардировщик», я намерен организовать бой с тобой. Думаю, что меня хватит еще на один большой бой. Но не хочу биться с Энтони Джошуа, он хороший парень, - заявил Белью.

Деонтей Уайлдер владеет чемпионским поясом WBC в тяжелом весе. Неделю назад он нокаутировал соотечественника Джеральда Вашингтона в Бирмингеме, проведя пятую кряду добровольную защиту титула.

Тони Белью минувшей ночью одержал досрочную победу над Дэвидом Хэем.

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