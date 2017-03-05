Слепцовой предстоит операция на плече
Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев сообщил, что биатлонистка Светлана Слепцова перенесет операцию на плече.
«Верю в возрождение российской женской биатлонной сборной! Слепцовой предстоит операция,болит плечо! Света, выздоравливай! Ждем в сборной!!!Наши девушки ещё всех победят! Я не сомневаюсь,а вы,друзья?», - написал Губерниев в Instagram.
Напомним, что сборная России заняла 12-е место в женской эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане. Победу праздновали немки.
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