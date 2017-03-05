Дэвид Хэй: Я более талантливый боксер, чем Белью, но сегодня Тони был лучше. У него гранитный подбородок

Экс-чемпион мира в двух весовых категориях Дэвид Хэй прокомментировал свое поражение в поединке с Тони Белью.

- Я не ожидал, что у Белью настолько крепкий подбородок.Сегодня он был лучше меня. Я по-прежнему считаю себя более талантливым бойцом, но он показал себя бойцом с большим сердцем. Он принял мои лучшие удары, вернулся и победил. Он настоящий мужик.



У меня никогда раньше не было подобных боев. Но я бы хотел получить реванш. У нас не было такого пункта в договоре, так что я рассчитываю только на его милость. Готов драться с ним даже в Ливерпуле, - заявил Хэй.

Напомним, Тони Белью минувшей ночью одержал досрочную победу над Хэем в Лондоне. В 11-м раунде секунданты Дэвида выбросили на ринг полотенце в знак капитуляции.