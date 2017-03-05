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Логинов выиграл гонку преследования на Кубке IBU в Контиолахти

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.

Логинов преодолел дистанцию за 31 минуту 45,7 секунды, допустив 3 промаха на огневых рубежах. Вторым стал чех Ондрей Моравец, тройку замкнул норвежец Ховард Богетвейт.

Россиянин Матвей Елисеев остался в шаге от пьедестала. 

Кубок IBU

Контиолихти (Финляндия)

Гонка преследования

12,5 км

Мужчины

1. Александр Логинов (Россия) — 31.45,7 (3)

2. Ондрей Моравец (Чехия) +9,8 (3)

3. Ховард Богетвейт (Норвегия) +12,9 (2)

4. Матвей Елисеев (Россия) +41,1 (1)

5. Алексей Волков (Россия) +50,5 (2)

8. Алексей Слепов (Россия) +1.18,8 (4)

11. Дмитрий Малышко (Россия) +1.36,6 (3)

21. Александр Поварницын (Россия) +2.09,7 (8) 

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