Логинов выиграл гонку преследования на Кубке IBU в Контиолахти
Россиянин Александр Логинов победил в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.
Логинов преодолел дистанцию за 31 минуту 45,7 секунды, допустив 3 промаха на огневых рубежах. Вторым стал чех Ондрей Моравец, тройку замкнул норвежец Ховард Богетвейт.
Россиянин Матвей Елисеев остался в шаге от пьедестала.
Кубок IBU
Контиолихти (Финляндия)
Гонка преследования
12,5 км
Мужчины
1. Александр Логинов (Россия) — 31.45,7 (3)
2. Ондрей Моравец (Чехия) +9,8 (3)
3. Ховард Богетвейт (Норвегия) +12,9 (2)
4. Матвей Елисеев (Россия) +41,1 (1)
5. Алексей Волков (Россия) +50,5 (2)
8. Алексей Слепов (Россия) +1.18,8 (4)
11. Дмитрий Малышко (Россия) +1.36,6 (3)
21. Александр Поварницын (Россия) +2.09,7 (8)
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