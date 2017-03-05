Андрей Червиченко: Для интриги в чемпионате будет лучше, если «Спартак» проиграет «Краснодару»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился ожиданиями от матча красно-белых с «Краснодаром» в 18-м туре чемпионата России.

- Мне хочется увидеть результативную ничью. Думаю, будет 1:1. Хотелось бы увидеть интригу в оставшейся части чемпионата, а победа «Спартака» убьет её в битве за титул. Для повышения интереса к чемпионату лучше, чтобы «Спартак» проиграл.

В матче со «Спартаком» «Краснодар» будет предельно сконцентрирован все 90 минут, а настрой будет более чем боевой.

Промес — одна из ключевых фигур «Спартака», но за последнее время хватало игр, когда он был не в самом лучшем состоянии, а команда всё равно добивалась успеха. Думаю, что в игре с «Краснодаром» все решит настрой, а не индивидуальное мастерство. У москвичей есть еще секретное оружие в лице Дениса Глушакова. Если его неимоверные удары полетят, то это облегчит жизнь красно-белым, - рассказал Червиченко в интервью RT.

Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка. Участник 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» идет на шестом месте.











