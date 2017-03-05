Двукратная олимпийская чемпионка в прыжках с шестом Елена Исинбаева получила награду от Международного союза водно-моторного спорта.

«Дорогие друзья, 4 марта в Монако я получила награду и признание от Международного союза водно-моторного спорта за блестящую спортивную карьеру и достижения в развитии спорта в мире, - написала Исинбаева в Instagram.

Исинбаева объявила о завершении карьеры после ОИ-2016, куда она так и не попала. Сейчас двукратная олимпийская чемпионка входит в комиссию спортсменов Международного олимпийского комитета.