Ари и Кверквелия выйдут в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Крыльями»
Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 18-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».
«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.
Запасные: Абаев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Галаджан, Майкон, Шкулетич.
Встречайте! Состав московского «Локомотива»!— ФК Локомотив (@fclm_official) 5 марта 2017 г.
Час до #КрыльяЛоко pic.twitter.com/h3otlkd10i
Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится сегодня в Уфе в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.
Матч
Состав
Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато, Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб, Чочиев, Паскуато
Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А., Баринов, Денисов И., Ари
Судья:
Сергей Иванов (Россия)
Место и дата
05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция