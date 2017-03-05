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Ари и Кверквелия выйдут в стартовом составе «Локомотива» в матче с «Крыльями»

Источник:  ФК «Локомотив»Комментарии

Стал известен стартовый состав «Локомотива» на матч 18-го тура РФПЛ с «Крыльями Советов».

«Локомотив»: Гилерме, В. Денисов, Янбаев, Кверквелия, Чорлука, Пейчинович, И. Денисов, Баринов, Ал. Миранчук, Фернандеш, Ари.

Запасные: Абаев, Коченков, Ротенберг, Маргасов, Михалик, Касаев, Коломейцев, Игнатьев, Галаджан, Майкон, Шкулетич.

Напомним, что матч «Крылья Советов» - «Локомотив» состоится сегодня в Уфе в 14:00 мск. «Советский спорт» проведет текстовую трансляцию.  

Матч

Крылья Советов - Локомотив

Состав

Крылья Советов: Лория, Надсон, Бато, Родич, Гаджибеков, Ятченко, Башкиров, Зуев, Глеб, Чочиев, Паскуато

Локомотив: Гилерме, Пейчинович, Кверквелия, Янбаев, Чорлука, Денисов В., Фернандеш, Миранчук А., Баринов, Денисов И., Ари

Судья:

Сергей Иванов (Россия)

Место и дата

05 марта 14:00, Нефтяник, Текстовая трансляция

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