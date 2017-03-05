Защитник «Зенита-2» может подписать контракт с «Ислочью»
Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский
рассказал о возможном переходе защитника «Зенита-2» Кирилла Костина, который
находился на просмотре в белорусском клубе.
– Кириллом мы остались
довольны. Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он
выступал за молодежную сборную. Предложили ему двухлетний контракт, он взял
время на раздумье. Уэсли уже прошел углубленное медобследование, и в
понедельник по нему будет полное медицинское заключение, – приводит слова
Жуковского официальный сайт «Ислочи».
Напомним,
ранее 22-летний игрок находился на просмотре в «Томи». В сезоне-2016/17 Костин
провел 15 матчей за «Зенит-2» в ФНЛ, в