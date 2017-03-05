Защитник «Зенита-2» может подписать контракт с «Ислочью»

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский рассказал о возможном переходе защитника «Зенита-2» Кирилла Костина, который находился на просмотре в белорусском клубе.

– Кириллом мы остались довольны. Видно, что у него хорошая школа, приличный уровень. И не зря он выступал за молодежную сборную. Предложили ему двухлетний контракт, он взял время на раздумье. Уэсли уже прошел углубленное медобследование, и в понедельник по нему будет полное медицинское заключение, – приводит слова Жуковского официальный сайт «Ислочи».

Напомним, ранее 22-летний игрок находился на просмотре в «Томи». В сезоне-2016/17 Костин провел 15 матчей за «Зенит-2» в ФНЛ, в сего за петербургский клуб на его счету 75 игр и пять голов.