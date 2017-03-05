«Урал» переиграл «Амкар» в Екатеринбурге
Футболисты «Урала» нанесли поражение пермскому «Амкару» в матче 18-го тура чемпионата России (1:0).
Единственный мяч хозяева поля забили в первом тайме. Румынский полузащитник Эрик Биквалви нанес точный удар с линии штрафной площади.
После перерыва команда Гаджи Гаджиева прочно завладела инициативой, но отыграться пермякам не удалось.
Благодаря сегодняшней победе «Урал» поднялся на 12-ю строчку турнирной таблицы РФПЛ, «Амкар» идет на седьмом месте.
12 марта в матче 19-го тура «Амкар» на своем поле сыграет с «Зенитом», а «Урал» 10 марта на выезде сразится с тульским «Арсеналом».
Матч
Голы
Бикфалви 32 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Балажиц, Новиков, Данцев, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Манучарян, 72), Кулаков, Лунгу (Ставпец, 88), Ильин
Амкар: Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 81), Зайцев, Занев, Конде, Костюков (Гасилин, 61), Огуде, Комолов (Хурцидзе, 75), Гол, Бодул
Предупреждения:
Ильин, 36; Заболотный, 90 - Конде, 27; Зайцев, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция