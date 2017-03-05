Никита Симонян: В матче с «Краснодаром» у «Спартака» будет отличная мотивация оторваться от конкурентов

Вице-президент РФС Никита Симонян поделился ожиданиями в преддверии матча 18-го тура РФПЛ «Краснодар» - «Спартак».

- Думаю, что сегодня для «Спартака» будет далеко не простая игра. «Краснодар» демонстрирует слаженные действия в обороне и атаке, плюс матч проходит на их шикарной домашней арене, трибуны будут заполнены до отказа. Контрольные игры сегодня не будут иметь никакого значения - на сборах ты можешь всех громить, а в первой официальной встрече проиграть в пух и прах, это я проходил на собственном опыте. Разница между официальными и контрольными играми колоссальная.

Также «Краснодар» будет иметь некоторое преимущество из-за того, что уже успел провести две официальные игры в Лиге Европы (с турецким «Фенербахче»). Но тем не менее, у «Спартака» будет отличная мотивация оторваться от конкурентов после вчерашней ничьей между «Зенитом» и ЦСКА (0:0). Поэтому красно-белые понимают важность этого матча. В любом случае нас ожидает интереснейшая встреча, - сказал Симонян ТАСС.

Напомним, «Спартак» лидирует в турнирной таблице РФПЛ, опережая «Зенит» на 4 очка. Участник 1/8 финала Лиги Европы «Краснодар» идет на шестом месте.