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День в истории. Знаменитому тренеру Фредди Роучу - 57!

Дмитрий Спирин
Дмитрий Спирин
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
День в истории. Знаменитому тренеру Фредди Роучу - 57!

Сегодня исполняется 57 лет одному из самых титулованных тренеров современности Фредди Роучу. 

Фредди Роуч родился 5 марта 1960 года в городе Дедхэм (штат Массачусетс).

На профессиональном ринге он провел 53 поединка в наилегчайших весах. Фредди одержал 40 побед (15 - нокаутом) и потерпел 13 поражений.

Он завершил спортивную карьеру в возрасте 26 лет из-за проблем со здоровьем: Роучу были диагностированы начальные синдромы болезни Паркинсона.

Вскоре он начал тренировать, а его наставником в этом ремесле был легендарный Эдди Фатч.

Звездой тренерского цеха Фредди сделала успешная работа с филиппинцем Мэнни Пакьяо, ставшим мировой звездой. Также Роуч успел поработать с Владимиром Кличко, Мигелем Котто, Амиром Ханом, Мигелем Котто, Гильермо Ригондо, Джеймсом Тони и многими другими суперзвездами. Также он тренировал российских чемпионов: Романа Кармазина, Руслана Проводникова и Дениса Лебедева.

Роуч шесть раз признавался «тренером года» по версии Американской ассоциации боксерских писателей.  

Бей первым, Фредди. Занимательные факты из биографии Фредди Роуча




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