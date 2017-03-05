Ирина Старых: Это тот результат, на который мы готовы

Российская биатлонистка Ирина Старых прокомментировала 12-е место сборной России в эстафете на Кубке мира в Пхенчхане.

- Когда видела, что такое большое отставание, мне оставалось только отработать по максимуму и сделать все возможное. Не получилось справиться со стойкой. Первым выстрелом попала в порыв, а первым дополнительным поторопилась. Видела, что стоят девчонки рядом, нужно было убегать... Это ошибка. Итоговый результат? Это тот результат, на который мы сейчас готовы, - цитирует Старых «Матч ТВ».

Напомним, сборная России заняла лишь 12-е место в эстафете. Победу одержала сборная Германии, в составе которой не бежала лидер команды Лаура Дальмайер.