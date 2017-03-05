Гаджи Гаджиев: Игроки «Амкара» допускали элементарные ошибки
Главный тренер пермского «Амкара» Гаджи Гаджиев после поражения от «Урала» поделился своими впечатлениями от игры, передает наш корреспондент Данил Паливода из Екатеринбурга.
- Те ошибки, которые игрокам допускать нельзя, они сегодня допускали. Один раз «Урал» нас не простил за это. Не забили - это уже другой разговор, бывает, что и сильные клубы не забивают. Тем более, что поле было тяжелое, трудно его подготовить в такое время года. После пропущенного гола мы в атаке ничего не смогли создать, «Урал» сыграл очень организовано. Были подходы, но реальных шансов спасти игру не было. Игроки сегодня нарушали элементарные футбольные законы, из-за этого мы и проиграли.
Матч
Голы
Бикфалви 32 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Балажиц, Новиков, Данцев, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Манучарян, 72), Кулаков, Лунгу (Ставпец, 88), Ильин
Амкар: Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 81), Зайцев, Занев, Конде, Костюков (Гасилин, 61), Огуде, Комолов (Хурцидзе, 75), Гол, Бодул
Предупреждения:
Ильин, 36; Заболотный, 90 - Конде, 27; Зайцев, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция