Генменеджер «Адмирала»: Тренерский штаб Андриевского продолжит работу с командой

Генеральный менеджер «Адмирала» Ильдар Мухометов дал оценку работе тренерского штаба команды во главе с Александром Андриевским.

Напомним, клуб из Владивостока завершил регулярный чемпионат КХЛ на седьмом месте в таблице Восточной конференции. В Кубке Гагарина команда завершила борьбу в первом раунде, уступив в серии «Авангарду» со счетом 2-4.

Контракты Андриевского, тренера Максима Спиридонова и тренера вратарей Константина Власова были заключены перед началом сезона на два года.

«В целом мы довольны тренерским штабом, тем, что в трудных ситуациях они находили выход для решения основной задачи - попадания в плей-офф. Понятно, что хотелось бы ставить максимальные цели - прохождение первого или второго раунда, но свою роль сыграли травмы. Команда была хорошо готова и психологически, и физически, так что тренерский штаб остается», - цитирует Мухометова ТАСС.