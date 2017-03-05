Александр Тарханов: Знали, что Бикфалви умеет забивать
Главный тренер «Урала» Александр Тарханов после победы над «Амкаром» ответил на вопросы журналистов.- По темпу была хорошая игра, даже несмотря на плохое состояние поля. Поля, кстати, везде плохие: вчера «Зенит» с ЦСКА играли, там тоже поле внесло свои коррективы. «Амкар» всегда играет мощно в защите, нам было тяжело играть в атаке. Хорошо, что получилось забить. У «Амкара» было несколько неплохих моментов в начале матча, но потом мы не давали сопернику создавать опасность у наших ворот.
- Ожидали от Бикфалви такой результативности?
- Мы его и брали с прицелом на то, что он будет нам помогать в атаке. Он и в Украине хорошо забивал. В Томске может быть не так ярко себя проявлял, но там другая игра была.
Матч
Голы
Бикфалви 32 (1:0).
Состав
Урал: Заболотный, Балажиц, Новиков, Данцев, Фидлер, Емельянов, Бикфалви, Димитров (Манучарян, 72), Кулаков, Лунгу (Ставпец, 88), Ильин
Амкар: Хомич, Милькович, Идову (Прокофьев, 81), Зайцев, Занев, Конде, Костюков (Гасилин, 61), Огуде, Комолов (Хурцидзе, 75), Гол, Бодул
Предупреждения:
Ильин, 36; Заболотный, 90 - Конде, 27; Зайцев, 35
Судья:
Михаил Вилков (Россия)
Место и дата
05 марта 11:30, СКБ-Банк Арена, Текстовая трансляция
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