«Арсенал» может подать жалобу в РФС на судейство в матче с «Оренбургом»

Генеральный директор «Арсенала» Дмитрий Балашов сообщил, что судья матча с «Оренбургом»отработал непрофессионально.

Встреча 18-го тура чемпионата прошла в субботу в Оренбурге и завершилась победой хозяев со счетом 3:0. Второй гол оренбуржцы забили с пенальти, который был назначен в спорном моменте.

- Мы рассмотрим возможность подачи жалобы в РФС с президентом клуба в понедельник, - заявил Балашов ТАСС. - После 0:3 обсуждать судейство не совсем правильно, но если вы хотите знать мое личное мнение, не считаю работы судьи профессиональной. Имею в виду вообще саму манеру судейства, не только момент с пенальти, но это сложный момент, который требует долгого обсуждения.



