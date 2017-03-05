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Андрей Тихонов: Пока рано говорить о выходе в РФПЛ как о цели «Енисея»

Источник:  Krsk.sibnovosti.ruКомментарии

Главный тренер «Енисея» Андрей Тихонов пока не ставит перед своей командой задачу по выходу в премьер-лигу.

- Задача выхода в РФПЛ? Об этом пока рано говорить. Никто нам такую задачу не ставил. У нас есть определенная задача, к которой мы постепенно идем.

Саркисов, Тен и Самодин? Все они — очень качественные футболисты, прошедшие большую школу, поэтому я думаю, что они нам помогут в оставшихся матчах чемпионата. Я очень доволен ими, все они очень хорошо работали. Надеюсь, что они принесут нам большую пользу, - заявил Тихонов.

В данный момент «Енисей» занимает четвертую строчку в турнирной таблице первенства ФНЛ.


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