Букмекеры отдают «Тереку» явное преимущество в матче с «Уфой»
Букмекерские конторы выставили котировки на встречу 18-го тура чемпионата России между «Тереком» и «Уфой».
Победа грозненцев оценивается коэффициентом 1,87, тогда как виктория уфимцев идет за щедрые 4,95.
За ничью букмекеры предлагают 3,19.
Матч в Грозном начнется сегодня в 19:00 мск. «Советский спорт» проведет его текстовую трансляцию.
Матч
Место и дата
05 марта 19:00, Ахмат-Арена, Текстовая трансляция
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