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Сливко и Кайшева заняли второе и третье места в гонке преследования на Кубке IBU

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Российские биатлонистки Виктория Сливко и Ульяна Кайшева заняли второе и третье места соответственно в гонке преследования на седьмом этапе Кубка IBU в финском Контиолахти.

Победительницей гонки стала немка Анна Вайдель, допустившая два промаха. Сливко проиграла представительнице Германии 2,8 секунды. При этом россиянка чисто отработала на всех четырех огневых рубежах. Кайшева промахнулась один раз и отстала от немки на 3,7 секунды. 

Кубок IBU

Контиолахти (Финляндия)

Гонка преследования

10 км

Женщины

1. Анна Вайдель (Германия) — 31.07,8 (2)

2. Виктория Сливко (Россия) +2,8 (0)

3. Ульяна Кайшева (Россия) +3,7 (1)

6. Анна Никулина (Россия) +19,5 (2)

7. Екатерина Шумилова (Россия) +19,6 (3)

8. Дарья Виролайнен (Россия) +31,7 (5)

14. Анастасия Загоруйко (Россия) +1.36,0 (4) 

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