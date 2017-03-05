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Руди Гарсия пополнил список претендентов на пост нового наставника «Барселоны»

Источник:  ASКомментарии

Главный тренер «Марселя» Руди Гарсия может занять аналогичный пост в «Барселоне», сообщает AS.

Ранее Луис Энрике заявил, что покинет каталонский клуб по окончании нынешнего сезона сезона.

Француз Гарсия - не единственный кандидат на место Энрике. По данным СМИ, руководство «Барсы» в первую очередь рассматривает Хорхе Сампаоли («Севилья») и Эрнесто Вальверде («Атлетик»). Среди претендентов на неосвободившийся пост числятся также Массимилиано Аллегри («Ювентус») и Рональд Куман («Эвертон»).

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