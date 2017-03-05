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Промоутер Эдди Хирн: Теперь Белью готов сразиться с Уайлдером или Паркером

Источник:  France PressКомментарии

Британский промоутер Эдди Хирн полагает, что его подопечный Тони Белью способен закрепиться в тяжелом весе. 

- Он только что победил одного из лучших тяжеловесов мира. Вы бы хотели, чтобы он вернулся в прежний вес или дрался с Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером? Думаю, мы могли бы привезти Уайлдера или Паркера в Великобританию. Бой с Хэем принес большие деньги, которые они едва ли смогут заработать где-либо еще. Тони победил одного из лучшихстяжей современности, поэтому я уверен, что он заслужил такой шанс, - заявил Хирн.

Ранее Тони Белью уже бросил вызов чемпиону миру в тяжелом весе по версии WBC Деонтею Уайлдеру. 

При этом Белью отметил, что в конце текущего года он может завершить спортивную карьеру. Боец заявил, что заработал уже достаточно денег, и теперь его главный приоритет - семья и дети.

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