Промоутер Эдди Хирн: Теперь Белью готов сразиться с Уайлдером или Паркером

Британский промоутер Эдди Хирн полагает, что его подопечный Тони Белью способен закрепиться в тяжелом весе.

- Он только что победил одного из лучших тяжеловесов мира. Вы бы хотели, чтобы он вернулся в прежний вес или дрался с Деонтеем Уайлдером и Джозефом Паркером? Думаю, мы могли бы привезти Уайлдера или Паркера в Великобританию. Бой с Хэем принес большие деньги, которые они едва ли смогут заработать где-либо еще. Тони победил одного из лучшихстяжей современности, поэтому я уверен, что он заслужил такой шанс, - заявил Хирн.

Ранее Тони Белью уже бросил вызов чемпиону миру в тяжелом весе по версии WBC Деонтею Уайлдеру.

При этом Белью отметил, что в конце текущего года он может завершить спортивную карьеру. Боец заявил, что заработал уже достаточно денег, и теперь его главный приоритет - семья и дети.