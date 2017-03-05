«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Саутгемптона» Соарешом

Луис Энрике: Противостояние с «ПСЖ» проиграно «Барселоной» уже в первом матче, нам нужно много удачи

Главный тренер «Барселоны» Луис Энрике уверен в том, что помочь команде выйти в четвертьфинал Лиги чемпионов может только чудо.