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«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Саутгемптона» Соарешом

Источник:  MirrorКомментарии

Защитник «Саутгемптона» Седрик Соареш летом может пойти на повышение. Интерес к нему проявляют «Барселона» и «Манчестер Сити», сообщает The Mirror.

Напомним, 25-летний игрок летом прошлого года стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.

В этом сезоне Соареш в 19 матчах чемпионата Англии отдал одну голевую передачу.

По данным британских СМИ, трансфер защитника может обойтись потенциальным покупателям более чем в 20 миллионов фунтов стерлингов.   

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