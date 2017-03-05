«Барселона» и «Манчестер Сити» интересуются защитником «Саутгемптона» Соарешом
Защитник «Саутгемптона» Седрик Соареш летом может пойти на повышение. Интерес к нему проявляют «Барселона» и «Манчестер Сити», сообщает The Mirror.
Напомним, 25-летний игрок летом прошлого года стал чемпионом Европы в составе сборной Португалии.
В этом сезоне Соареш в 19 матчах чемпионата Англии отдал одну голевую передачу.
По данным британских СМИ, трансфер защитника может обойтись потенциальным покупателям более чем в 20 миллионов фунтов стерлингов.
Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически