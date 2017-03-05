Сборная Франции выиграла эстафету в Пхенчхане, россияне - четвертые

Французские биатлонисты стали победителями эстафетной гонки на этапе Кубка мира в Пхенчхане.

Сборной Франции не помешали победить даже четыре промаха Мартена Фуркада, бежавшего на заключительном, четвертом этапе.

Второе место в гонке заняли австрийцы, а третье - норвежцы.

Сборную Германии, как и на чемпионате мира-2017, подвели многочисленные ошибки на огневых рубежах, а для россиян гонка не задалась с самого начала: Максим Цветков проиграл лидерам на первом этапе более минуты. Тем не менее, Антону Шипулину удалось поднять команду на четвертую позицию.

Напомним, ранее женскую эстафету на будущей олимпийской трассе выиграла сборная Германии.

Следующий этап Кубка мира пройдет в финском Контиолахти с 10 по 12 марта.

Пхенчхан (Южная Корея)

Кубок мира

Эстафета. Мужчины. 4 по 7,5 км

1. Франция — 1:12.09,5 (0+10)

2. Австрия +33,8 (0+9)

3. Норвегия +45,4 (1+8)

4. Россия +1.11,1 (0+9)

5. Украина +1.28,0 (0+7)

6. Германия +1.39,3 (1+14)

7. Канада +3.03,1 (0+9)

8. Чехия +3.11,8 (2+9)

9. Казахстан +3.12,4 (0+9)

10. США +3.12,8 (0+9)