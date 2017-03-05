Максим Цветков: Отвратительно справился со своим этапом

Российский биатлонист Максим Цветков прокомментировал свое выступление на первом этапе эстафеты в рамках Кубка мира в Пхенчхане.

- Отвратительно отработал. Не справился с темпом, который задали соперники. Допустил обидные ошибки на стрельбе. Завозился в эпизоде, когда вылетел патрон... Получился большой отрыв уже после лежки. Удивила ли скорость на первом этапе? Нет, есть ребята, которые пытаются убежать, но я сам допустил ошибку. Было не лучшее самочувствие, не стоило пытаться догнать тех, кто уходил вперед. Нужно было встать и отработать за спинами. А я допустил ошибку и пытался догонять, - сказал Цветков в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что Цветков допустил три промаха на огневых рубежах и передал эстафету Евгению Гараничеву с отставанием больше минуты. В итоге россияне завоевали четвертое место в эстафете, победу праздновали французы.