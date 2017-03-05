Евгений Гараничев: Только сейчас набрал форму, которая должна была быть на старте сезона
Российский биатлонист Евгений Гараничев прокомментировал свое выступление в эстафете на этапе Кубка мира в Пхенчхане.
- Не совсем доволен своей «стойкой», начал наращивать темп после третьего
выстрела, и это меня сбило с ритма. Затем доработал двумя дополнительными
патронами и пошел дальше бороться. У нас сильная команда. Мне, наконец,
удалось набрать оптимальную форму, которая должна была быть в начале
сезона. Трасса здесь сложная, погодные условия тоже непростые, но мне
удалось справиться с этими трудностями и пробежать хорошо.
Что касается Цветкова, то Максим бежал на этапе со многими лидерами своих команд. Он передал мне эстафету с отставанием, так что я работал в своем темпе. Мне удавалось держать скорость и обгонять соперников, - рассказал Гараничев.
Сборной Франции не помешали победить даже четыре промаха Мартена Фуркада, бежавшего на заключительном, четвертом этапе.
Второе место в гонке заняли австрийцы, а третье - норвежцы.
Сборную Германии, как и на чемпионате мира-2017, подвели многочисленные ошибки на огневых рубежах, а для россиян гонка не задалась с самого начала: Максим Цветков проиграл лидерам на первом этапе более минуты. Тем не менее, Антону Шипулину удалось поднять команду на четвертую позицию.
Пхенчхан (Южная Корея)
Кубок мира
Эстафета. Мужчины. 4 по 7,5 км
1. Франция — 1:12.09,5 (0+10)
2. Австрия +33,8 (0+9)
3. Норвегия +45,4 (1+8)
4. Россия +1.11,1 (0+9)
5. Украина +1.28,0 (0+7)
6. Германия +1.39,3 (1+14)
7. Канада +3.03,1 (0+9)
8. Чехия +3.11,8 (2+9)
9. Казахстан +3.12,4 (0+9)
10. США +3.12,8 (0+9).